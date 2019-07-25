Погода в Україні сьогодні буде найхолоднішою в Європі



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Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі

Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде самою прохолодною в Європі, так як у багатьох країнах очікується підвищення температури повітря до +40 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в західній Європі в четвер буде дуже жарко, у Франції температура повітря сягатиме +40 градусів, і навіть в північних країнах, Фінляндії і Швеції очікується до +28 градусів. А ось в Україні буде набагато прохолодніше і частину країни накриє дощами, зливами і грозами.

«У четвер в Україні короткочасні дощі пройдуть на Півночі, Сході та в Центрі. На Заході очікуються дощі локальними центрами і незначні. У південній частині України завтра передбачається суха і сонячна погода. Температура повітря вдень у четвер буде коливатися в межах +22 +26 градусів, на півдні +25 +29 градусів», - повідомила Діденко.

У Києві в четвер очікується гроза, а температура повітря буде комфортною.

«В Києві 25-го липня можливі короткочасний дощ і гроза. Швидше – вдень, вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів», - додала синоптик.