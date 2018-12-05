Поліцейські у Хмельницькому презентували окуляри Drunk Busters, які імітують сп'яніння



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У поліції пояснили, що окуляри імітують візуальне сприйняття світу очима нетверезого водія — спотворюють зір подібно до того, як це робить алкоголь

Пристрій використовуватимуть для наочної демонстрації небезпеки керування в стані алкогольного сп'яніння

У Хмельницькому патрульні поліцейські презентували окуляри Drunk Busters, як новий спосіб профілактики керування напідпитку. Окуляри імітують стан алкогольного сп’яніння і допоможуть правоохоронцям «проводити профілактичну роботу серед учасників дорожнього руху».

Окуляри презентували в рамках акції «Випробуй у безпеці», в управлінні патрульної поліції в Хмельницькій області.

Пристрій використовуватимуть для наочної демонстрації небезпеки керування в стані алкогольного сп'яніння.

У поліції пояснили, що окуляри імітують візуальне сприйняття світу очима нетверезого водія — спотворюють зір подібно до того, як це робить алкоголь.

На презентації був присутній один із кращих водіїв України за версією проекту «Керуй» Володимир Огойко. «Ці окуляри чудово показують водіям, як змінюється свідомість після вживання алкоголю», — розповів Огойко.

За допомогою профілактичних окулярів Drunk Busters, кажуть у поліції, кожен зможе переконатися, що нетверезий водій — це «потенційний вбивця».

У розпорядженні патрульних області буде 3 комплекти таких окулярів і поліцейські активно використовуватимуть їх у різних профілактичних заходах.