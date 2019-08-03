Поліція знайшла матір, яка місяць тому викинула свою дитину в валізі



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Матір, яка викинула тіло мертвого сина у валізі, затримали Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його через кілька днів після смерті

Правоохоронці затримали жінку 1997 року народження, яка наприкінці червня викинула у валізі тіло свого трирічного сина.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Завдяки допомозі звичайних громадян тільки сьогодні, через місяць після смерті дитини, була знайдена ця жінка, яка свою рідну дитину, трирічного малюка, викинула, як непотрібне сміття, у валізі. Матір'ю її назвати не можу. Спасибі нашим небайдужим громадянам за допомогу!», - написав у Facebook Аброськін.

Інших подробиць поки немає.

Мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його через кілька днів після смерті. Валізу з мертвою дитиною знайшли в кущах у Чернівцях наприкінці червня.

Труп хлопчика був загорнутий у ковдру. Поліція тоді відразу відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.