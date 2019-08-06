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    Польща хоче відмовитися від радянських МіГ-29

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    <span>МіГ-29 у Польщі&nbsp;</span> - Польща хоче відмовитися від радянських МіГ-29
    МіГ-29 у Польщі 

    ВПС Польщі не використовує МіГ-29 із початку березня

    Польща збирається остаточно вивести з експлуатації застарілі радянські винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna

    Зазначається, що польські Військово-повітряні сили (ВПС) не використовують МіГ-29 від початку березня. У минулому Польща призупиняла використання МіГ-29 через катастрофи. Пілотові тоді вдалося вижити.

    «Рішення щодо можливості, умов і термінів можливого відновлення польотів буде прийнято після аналізу всіх досліджень, висновків і рекомендацій, профілактики. Відправною точкою для подальших кроків є визначення можливості безпечної експлуатації флоту», - заявили у Міноборони Польщі.

    Відомо, що скептично налаштовані до радянських винищувачів і політики, які займаються обороною у керівній партії «Право і справедливість».

    «До виборів ці літаки не повернуться на 90%. Сумніваюся також, щоб це сталося до кінця року. Скоріше, я припускаю, що їх взагалі не будуть повертати», - зазначив один з політиків.

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