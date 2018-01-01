Польща сподівається на деескалацію протиріч із ЄС

На сьогодні не ясно чи готова Варшава іти на поступки щодо реформи судочинства

В середу новий очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив про те, що сподівається ослабити протиріччя із ЄС шляхом подальшого діалогу. Таку заяву прем’єр Польщі зробив після зустрічі із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, яка відбулася в Брюсселі в вівторок. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Моравецький



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Матеуш Моравецький

На сьогодні не ясно чи готова Варшава іти на поступки щодо реформи судочинства

В середу новий очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив про те, що сподівається ослабити протиріччя із ЄС шляхом подальшого діалогу. Таку заяву прем’єр Польщі зробив після зустрічі із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, яка відбулася в Брюсселі в вівторок. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Моравецький висловив переконання, що через додаткові зусилля Варшаві вдасться прояснити свої наміри і таким чином ліквідувати непорозуміння. При цьому очільник польського уряду уникнув прямої відповідні на питання те, що готова Варшава піти на поступки по питанням реформи судочинства, яка є основною протиріч між Польщею і ЄС.

Також польський прем’єр оголосив про готовність офіційної Варшави грати конструктивну роль у переговорах щодо майбутнього ЄС.