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    Польща сподівається на деескалацію протиріч із ЄС

    На сьогодні не ясно чи готова Варшава іти на поступки щодо реформи судочинства
    В середу новий очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив про те, що сподівається ослабити протиріччя із ЄС шляхом подальшого діалогу. Таку заяву прем’єр Польщі зробив після зустрічі із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, яка відбулася в Брюсселі в вівторок. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Моравецький
    • Сьогодні, 17:50
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    Матеуш Моравецький
    Матеуш Моравецький

    На сьогодні не ясно чи готова Варшава іти на поступки щодо реформи судочинства

    В середу новий очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив про те, що сподівається ослабити протиріччя із ЄС шляхом подальшого діалогу. Таку заяву прем’єр Польщі зробив після зустрічі із очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, яка відбулася в Брюсселі в вівторок. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Моравецький висловив переконання, що через додаткові зусилля Варшаві вдасться прояснити свої наміри і таким чином ліквідувати непорозуміння. При цьому очільник польського уряду уникнув прямої відповідні на питання те, що готова Варшава піти на поступки по питанням реформи судочинства, яка є основною протиріч між Польщею і ЄС.

    Також польський прем’єр оголосив про готовність офіційної Варшави грати конструктивну роль у переговорах щодо майбутнього ЄС. 

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