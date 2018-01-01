Польща уточнила, проти кого буде направлений «антибандерівський» закон

Закон має протидіяти запереченню злочинів, які здійснили формування, що колаборували із нацистською Німеччиною

Новий «антибандерівський» закон, що був ухвалений Сеймом 26 січня буде стосуватися осіб, які заперечують злочини, скоєних формуваннями, що колаборували з III Німецьким Рейхом. Про це йдеться у комюніке міністерства закордонних справ Республіки Польща щодо коментаря МЗС України від 26 січня. «Законопроект має протидіяти



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Закон має протидіяти запереченню злочинів, які здійснили формування, що колаборували із нацистською Німеччиною

Новий «антибандерівський» закон, що був ухвалений Сеймом 26 січня буде стосуватися осіб, які заперечують злочини, скоєних формуваннями, що колаборували з III Німецьким Рейхом. Про це йдеться у комюніке міністерства закордонних справ Республіки Польща щодо коментаря МЗС України від 26 січня.

«Законопроект має протидіяти запереченню або применшенню відповідальності виконавців злочинів, скоєних формуваннями, що колаборували з III Німецьким Рейхом. Стосується він тільки осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують такі злочини», - йдеться у заяві.

Польскі дипломати також наголосили, що наукова і художна діяльність в розумінні обговорюваного закону не є злочином.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.