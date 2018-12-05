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    Польський президент обіцяє довге майбутнє вугільній галузі країни

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    Президент Польщі Анджей Дуда&nbsp; - Польський президент обіцяє довге майбутнє вугільній галузі країни
    Президент Польщі Анджей Дуда 

    Заява Анджея Дуди неприємно здивувала учасників кліматичного саміту ООН

    Очільник Республіки Польща Анджей Дуда 5 грудня привітав працівників вугільної галузі країни із святом їх покровительки святої Барбари. В тому числі польський президент відзначив, що вугільна галузь країни має довге майбутнє. Дуда пообіцяв, що поки він є президентом країни ніхто не знищить вугільну галузь. 80% електроенергії Польщі на сьогодні виробляється шляхом спалювання вугілля. А сама вугільна галузь дає роботу 82 тисячам осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Відповідна заява була зроблена в перший повноцінний день роботи кліматичного саміту ООН, який триватиме протягом двох наступних тижнів в столиці польського вуглевидобування місті Катовіце. Саме в рамках цього саміту представники держав світу мають напрацювати домовленості щодо практичних заходів реалізації цілей Паризької кліматичної угоди 2015 року. В той числі мова йде про поступову відмову людства від викопного палива. Як наслідок, заява Анджея Дуди неприємно здивувала учасників саміту ООН в Катовіце.

    Проте заступник Міністра екології Польщі Міхал Куртика нагадав про те, що уряд, а не президент визначає курс по енергетичним питання. За його словами польська сторона в рамках саміту ООН із питань протидії змінам клімату працює над амбітною багатосторонньою домовленістю, яка б реалізовувала на практиці дух і букву угоди 2015 року. Куртика також наголосив, що на сьогодні Польща відмовилася від створення нових електрогенеруючих потужностей, які працюють на вугіллі і переходить на створення потужностей на відновлюваних джерелах. Разом із Великою Британією Польща заявила про створення ініціативи, яка сприятиме поширенню електромобілів. 40 країн погодилися приєднатися до неї.

     

     

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