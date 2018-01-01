Полторак обговорив з главою Пентагону передачу зброї для ЗСУ

Міністри обговорили виконання Росією Мінських угод

Міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом, повідомив Укрінформ. «Ми розглянули всі питання, в тому числі питання, пов'язані з рішенням США передати Україні летальна зброю. Ми обговорили механізм, як це буде розвиватися, і є повне порозуміння в цьому. Рішення США було



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Степан Полторак

Міністри обговорили виконання Росією Мінських угод

Міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом, повідомив Укрінформ.

«Ми розглянули всі питання, в тому числі питання, пов'язані з рішенням США передати Україні летальна зброю. Ми обговорили механізм, як це буде розвиватися, і є повне порозуміння в цьому. Рішення США було своєчасним і правильним, і передача зброї буде здійснена своєчасно і дуже продумано», – зазначив глава українського оборонного відомства.

Полторак назвав передачу американських озброєнь «великим сигналом для України і сигналом для Росії, що Україна не залишилася один на один з агресією з боку РФ».

«Ми застосовуємо дипломатію в спробі домогтися, щоб Росія виконувала Мінські угоди. І ми будемо продовжувати ці зусилля через наш Державний департамент. Ми активно задіяні, і це той напрямок, яким ми вибираємо», – підкреслив міністр оборони США.