Помер актор, що зіграв Фредді у «Картковому будинку»

Рег Е. Кеті боровся із раком. Йому було 59 років

У США помер актор Рег Е. Кеті, що зіграв власника невеликого ресторану Фредді у серіалі «Картковий будинок». Йому було 59 років. Як пише видання Variety, Кеті протягом тривалого часу боровся із раком. Через смерть актора компанія Netflix, що виробляє «Картковий будинок», розповсюдила заяву, в якій заявила, що Кеті



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Рег Е. Кеті боровся із раком. Йому було 59 років

У США помер актор Рег Е. Кеті, що зіграв власника невеликого ресторану Фредді у серіалі «Картковий будинок». Йому було 59 років.

Як пише видання Variety, Кеті протягом тривалого часу боровся із раком.

Через смерть актора компанія Netflix, що виробляє «Картковий будинок», розповсюдила заяву, в якій заявила, що Кеті «був доброю людиною, актором з величезною віддачею, справжнім джентльменом». У листі висловлено співчуття родині.

За свою роль Фредді Кеті отримав премію «Еммі» 2015 року.

Актор зіграв понад 70 ролей у кіно та на телебаченні, зокрема у фільмах «Маска» (1994 рік), «Сім» (1995), «Американський психопат» (2000), «Машиніст» (2003).