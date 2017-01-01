Помер автор мультиків про кролика Багза-Банні

Вперше Гівенс намалював Багза-Банні в 1940 році

У віці 99 років помер творець мультиплікаційного персонажа Багза-Банні, художник і дизайнер студій Disney та Warner Bros. Боб Гівенс. Про це повідомляє BBC News. Кар'єра Гівенса тривала упродовж 60 років. У 1937 році після школи він прийшов на роботу до студії Disney, де працював над мультфільмами про Дональда Дака та Білосніжку. У 1940 році



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Боб Гівенс і його Багз-Банні

Вперше Гівенс намалював Багза-Банні в 1940 році

У віці 99 років помер творець мультиплікаційного персонажа Багза-Банні, художник і дизайнер студій Disney та Warner Bros. Боб Гівенс.

Про це повідомляє BBC News.

Кар'єра Гівенса тривала упродовж 60 років. У 1937 році після школи він прийшов на роботу до студії Disney, де працював над мультфільмами про Дональда Дака та Білосніжку. У 1940 році він перейшов на студію Warner Bros., де почав роботу над кроликом Багз-Банні.

Вперше Гівенс намалював Багза-Банні в 1940 році. За основу він взяв схожого персонажа - кролика Багзу, який до цього з'являвся в кількох мультфільмах. Студія Warner Bros. забажала змінити вигляд героя, тому що оригінальний був «надто милим». Колишній кролик мав круглу голову, пухнастий хвіст і короткі вуха, а на зріст він був на голову нижчим від Багза.

Крім того, художник також працював над мультсеріалами про Тома і Джеррі, а також Даффі, співпрацював зі студіями Disney, Warner Bros. і Hanna-Barbera.

Багз-Банні - один з найпопулярніших мультиплікаційних персонажів Warner Bros. Він з'являвся у таких проектах студії, як «Пригоди мультяшок», «Шоу Луні Тюнз» і «Кволик».