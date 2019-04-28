Помер екс-сенатор США, який зіграв ключову роль в ядерному роззброєнні України



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Помер колишній американський сенатор, який зіграв ключову роль в ядерному роззброєнні України

Екс-сенатор Лугар - один з авторів програми Нанна-Лугара

28 квітня в США у віці 87 років помер колишній американський сенатор-республіканець Річард Лугар.

Про це повідомляється на сайті науково-дослідного інституту Центр Лугара.

Причина смерті - ускладнення аутоімунного неврологічного захворювання.

Екс-сенатор Лугар - один з авторів програми Нанна-Лугара (офіційна назва - «Програма співробітництва в зменшенні загрози» Cooperative Threat Reduction Program), завдяки якій були знищені більше 7,6 тис. ядерних боєголовок, близько 2,3 тис. балістичних ракет, 24 складу ядерних боєприпасів.

Лугар в 90-х роках зіграв ключову роль в ядерному роззброєнні України.

У 1992 році Лугар разом з сенатором Нанном приїжджав до Києва і від імені США пообіцяв президенту Леоніду Кравчуку десятки мільйонів доларів на те, щоб допомогти Україні позбутися ядерної зброї. В кінцевому підсумку на цю програму США витратили близько 800 мільйонів доларів.

У 1968-1975 році Лугар був мером американського міста Індіанаполіс, а в 1977-2013 роках представляв Індіану в Сенаті США.

У 1996 році Лугар балотувався в президенти США від Республіканської партії, але програв праймеріз Бобу Доулу.

У 2006 році Лугар отримав орден князя Ярослава Мудрого V ст. — за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного співробітництва, зміцнення авторитету та позитивного іміджу України у світі, популяризацію її історичних і сучасних досягнень.

У 2016 році президент Петро Порошенко присвоїв Річарду Лугару орден Свободи з нагоди 25-ї річниці незалежності України.