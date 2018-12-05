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    Помер Народний артист Микола Рушковський

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    Артист хотів зіграти Фірса у виставі &laquo;Вишневий сад&raquo; - Помер Народний артист Микола Рушковський
    Артист хотів зіграти Фірса у виставі «Вишневий сад»

    Йому було 94 роки і він до останніх днів життя мріяв повернутися на сцену

    Відомий актор театру і кіно, Народний артист України Микола Рушковський помер у Києві в одній зі столичних лікарень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook театральний критик Олег Вергеліс.

    Вергеліс зазначив, що артисту було 94 роки і він до останніх днів життя мріяв повернутися на сцену і зіграти Фірса у виставі «Вишневий сад».

    Народився Микола Рушковський в Москві. У 1952 році він закінчив школу-студію МХАТ.

    Серед його найвідоміших театральних робіт - спектаклі «Вишневий сад», «Отелло», «Безприданниця», «Три сестри» та інші. Він також знявся в ряді фільмів, серед яких – «Звільнення» і «Ключі від неба».

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