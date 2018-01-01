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    Помер найстаріший чоловік на планеті

    Його улюбленою їжею був сир
    Найстаріший чоловік на планеті 113-річний Франсиско Нуньєс Олівера помер в Іспанії. Про це повідомив президент автономного співтовариства на південно-заході Іспанії Гільєрмо Фернандес Вару на своїй сторінці у Twitter. «Спочивай з миром. Прощай, Марчена!», — повідомив він. Descansa en paz buen hombre. Hasta siempre Marchena
    • Сьогодні, 19:41
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    113-річний Франсиско Нуньєс Олівера
    113-річний Франсиско Нуньєс Олівера

    Його улюбленою їжею був сир

    Найстаріший чоловік на планеті 113-річний Франсиско Нуньєс Олівера помер в Іспанії. Про це повідомив президент автономного співтовариства на південно-заході Іспанії Гільєрмо Фернандес Вару на своїй сторінці у Twitter.

    «Спочивай з миром. Прощай, Марчена!», — повідомив він.

    Франциско народився 13 грудня 1904 року в Бьенвениде, місті автономного співтовариства Естремадура з населенням близько двох тисяч осіб. У місті він прожив усе життя, тут і буде похований. У містечку оголошено траур.

    Себе Франциско називав «дідусем світу». У довгожителя є 97-річний брат, 93-річна сестра і дочка Антоніа, яка прожила з ним все життя і дбала про нього. За її словами, він «спав всього три години і говорив дуже багато».

    Нагадаємо, у травні повідомлялося, що в Індонезії на острові Ява у віці 146 років помер чоловік по імені Содімеджо, який був найстарішим жителем Землі.

    Іспанія смерть Twitter
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