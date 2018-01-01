Помер найстаріший чоловік на планеті

Його улюбленою їжею був сир

Найстаріший чоловік на планеті 113-річний Франсиско Нуньєс Олівера помер в Іспанії. Про це повідомив президент автономного співтовариства на південно-заході Іспанії Гільєрмо Фернандес Вару на своїй сторінці у Twitter. «Спочивай з миром. Прощай, Марчена!», — повідомив він. Descansa en paz buen hombre. Hasta siempre Marchena



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113-річний Франсиско Нуньєс Олівера

Його улюбленою їжею був сир

Найстаріший чоловік на планеті 113-річний Франсиско Нуньєс Олівера помер в Іспанії. Про це повідомив президент автономного співтовариства на південно-заході Іспанії Гільєрмо Фернандес Вару на своїй сторінці у Twitter.

«Спочивай з миром. Прощай, Марчена!», — повідомив він.

Descansa en paz buen hombre. Hasta siempre Marchena pic.twitter.com/dhYPB8fOns — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 30 січня 2018 р.

Франциско народився 13 грудня 1904 року в Бьенвениде, місті автономного співтовариства Естремадура з населенням близько двох тисяч осіб. У місті він прожив усе життя, тут і буде похований. У містечку оголошено траур.

Себе Франциско називав «дідусем світу». У довгожителя є 97-річний брат, 93-річна сестра і дочка Антоніа, яка прожила з ним все життя і дбала про нього. За її словами, він «спав всього три години і говорив дуже багато».

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що в Індонезії на острові Ява у віці 146 років помер чоловік по імені Содімеджо, який був найстарішим жителем Землі.