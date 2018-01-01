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    Помер відомий польський режисер Антоні Краузе

    Похорон Краузе будуть носити державний характер
    У Польщі на 79-му році життя помер Антоні Краузе, режисер і сценарист, творець фільму «Смоленськ».  Режисер пішов з життя в середу, 14 лютого. Причина смерті не повідомляється. Міністр культури Польщі Петро Гліньскій заявив виданню, що похорон Краузе будуть носити державний характер.  «Ми звернулися до
    • Сьогодні, 05:16
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    Антоні Краузе 

    Похорон Краузе будуть носити державний характер

    У Польщі на 79-му році життя помер Антоні Краузе, режисер і сценарист, творець фільму «Смоленськ». 

    Режисер пішов з життя в середу, 14 лютого. Причина смерті не повідомляється.

    Міністр культури Польщі Петро Гліньскій заявив виданню, що похорон Краузе будуть носити державний характер. 

    «Ми звернулися до прем’єр-міністра з цим питанням. Я говорив з дружиною і дочкою Антоні Краузе, попросив їх згоди на такий характер панахиди. Ми повинні бути разом в такій ситуації. Похорон цього великого польського режисера, звичайно, матиме державних характер, оскільки Польща в боргу перед ним», – сказав міністр.

    Антоні Краузе народився 4 січня 1940 року в Варшаві. Закінчив Державну вищу школу театру і кіно в Лодзі.

    На кіноекранах режисер дебютував в 1972 році з фільмом «Перст божий». Однак, популярність приніс йому короткометражний фільм «Монідло».

    Краузе був володарем багатьох премій. У 1981 році режисер отримав спеціальну нагороду журі на VIII Польському художньому кінофестивалі в Гданську за фільм «Фініш», а в 1988 – спеціальну премію журі за творчі досягнення на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Ремо.

    Останньою режисерською роботою Краузе була кінострічка «Смоленськ». Фільм заснований на подіях 10 квітня 2010 року, коли сталася аварія авіалайнера Ту-154М, в якому загинув президент Польщі Лех Качинський. 

    Польща міністр кіно смерть аварія Лех Качинський
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