Помічник «слуги народу» очолив Хмельницьку обладміністрацію



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Головою Хмельницької обласної державної адміністрації став Дмитро Габінет

Згідно з декларацією чиновник має авто «Москвич» 1983 року випуску

Президент Володимир Зеленський указом від 21 листопада призначив губернатором Хмельницької області Дмитра Габінета, повідомляється на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов'язків голови Хмельницької ОДА.

Габінет є керівником громадської організації «Форпост народовладдя», а також помічником на громадських засадах нардепа від «Слуги народу» Миколи Стефанчука.

Президент Володимир Зеленський указом від 21 листопада призначив губернатором Хмельницької області Дмитра Габінета, повідомляється на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов'язків голови Хмельницької ОДА.

Габінет є керівником громадської організації «Форпост народовладдя», а також помічником на громадських засадах нардепа від «Слуги народу» Миколи Стефанчука.

37-и річний чиновник – уродженець та мешканець Хмельницького. Кандидат юридичних наук, викладав в Україні та в одному з університетів Польщі.

У біографії Габінета прослідковується зв’язок із чинним нардепом Сергієм Лабазюком. Зокрема, Габінет був спостерігачем на останніх виборах від громадської організації «Завжди поруч! За Хмельниччину!», якою керує Віолета Лабазюк – дружина депутата.

А ще в 2014 році Габінет представляв інтереси Сергія Тігіпка та його партії Сильна Україна в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах.

Згідно з декларацією Габінета за 2018 рік, він має земельну ділянку в Новоушицькому районі площею 470 квадратних метрів. Разом з матір’ю Габінет володіє квартирою на 61,8 квадратних метра та гаражем на 21,9 квадратних метра. Чиновник має авто «Москвич» 1983 року випуску.

Основним своїм місцем роботи Габінет вказав Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Там він за рік заробив 51 тисячу 841 гривню. Габінет також у готівці зберігає 8 тисяч євро.

Габінет працював також за сумісництво та отримував гонорари у таких установах:

військова частина А 2339 – 33 тисячі 932 гривні;

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) – 161 тисяча 574 гривні (гонорар);

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти – 1440 гривень (гонорар).

Зазначимо, що нардеп від «Слуги народу» Микола Стефанчук наразі є адвокатом, членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і начальником юридичного відділу державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності». У минулому – гравець КВН. Один із авторів телевізійної команди КВН «Три товстуни» (Хмельницький). В її складі став чемпіоном Асоціації команд КВН (1998), чемпіоном «Інтерліга» команд КВН (1998).