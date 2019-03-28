Помпео анонсував спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майк Помпео

Вашингтону варто було б зробити більше для вирішення проблем в Україні, зазначив Помпео

Державний секретар США Майк Помпео анонсував спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії у зв’язку з її агресією щодо України.

Про це Помпео повідомив на слуханнях в Палаті представників, пише Reuters.

«Наступного тижня, сподіваюся, я зможу оголосити про ще одну серію заходів, які ми спільно зробимо проти Кремля», — заявив держсекретар.

Він додав, що Вашингтону варто було б зробити більше для вирішення проблем в Україні.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві фінансів США запровадили санкції проти шести осіб і восьми організацій через агресію Росії в Керченській протоці. Крім того, Канада запровадила санкції проти 114 осіб та 15 компаній через агресію РФ у Чорному і Азовському морях та анексію Криму.

До цього санкції проти 8 росіян за агресію Росії в Керченській протоці запровадив Європейський Союз.