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    Помпео анонсував спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії

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    <span>Майк Помпео</span> - Помпео анонсував спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії
    Майк Помпео

    Вашингтону варто було б зробити більше для вирішення проблем в Україні, зазначив Помпео

    Державний секретар США Майк Помпео анонсував спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії у зв’язку з її агресією щодо України.

    Про це Помпео повідомив на слуханнях в Палаті представників, пише Reuters.

    «Наступного тижня, сподіваюся, я зможу оголосити про ще одну серію заходів, які ми спільно зробимо проти Кремля», — заявив держсекретар.

    Він додав, що Вашингтону варто було б зробити більше для вирішення проблем в Україні.

    Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві фінансів США запровадили санкції проти шести осіб і восьми організацій через агресію Росії в Керченській протоці. Крім того, Канада запровадила санкції проти 114 осіб та 15 компаній через агресію РФ у Чорному і Азовському морях та анексію Криму.

    До цього санкції проти 8 росіян за агресію Росії в Керченській протоці запровадив Європейський Союз.

    США НАТО санкції
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