«Понти» Лободи. Європейці хочуть засудити скандальну співачку з України



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Співачка Світлана Лобода знову потрапила в скандал

Менеджмент артистки і сама співачка вчинили ряд дій, які у німецькому концертному агентстві вважають неприйнятними

Концертне агентство Berin Art Management подало в суд на українську співачку Світлану Лободу, яка протягом останніх років більшість часу перебуває в Росії.

Про це DW повідомили в прес-службі агентства.

Предметом скарги стало заподіяння шкоди діловій репутації агентства і компенсація фінансових втрат. Позов розглядається в суді міста Дюссельдорф, його суму агентство не називає.

Концертне агентство займалося організацією європейського туру Лободи, що включає концерти в Лондоні, Мілані, Празі та Відні.

«Менеджмент артистки і сама співачка вчинили ряд дій, які ми вважаємо неприйнятними», - заявила представник агентства. Йдеться про невиправдані вимоги, несподівані заміни готелів і перельотів за рахунок агентства, крім того, за її словами, «менеджмент артистки постійно ображав підрядників».

В агентстві підкреслюють, що з повагою ставляться до «талановитої» артистки, а конфлікт зачіпає тільки її менеджмент.

Нагадаємо, минулого року Світлана Лобода влаштувала скандал в одному з московських аеропортів. Співачка залишилася незадоволеною якістю обслуговування у VIP-залі.