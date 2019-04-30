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    «Понти» Лободи. Європейці хочуть засудити скандальну співачку з України

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    Співачка Світлана Лобода знову потрапила в скандал - «Понти» Лободи. Європейці хочуть засудити скандальну співачку з України
    Співачка Світлана Лобода знову потрапила в скандал

    Менеджмент артистки і сама співачка вчинили ряд дій, які у німецькому концертному агентстві вважають неприйнятними

    Концертне агентство Berin Art Management подало в суд на українську співачку Світлану Лободу, яка протягом останніх років більшість часу перебуває в Росії.

    Про це DW повідомили в прес-службі агентства.

    Предметом скарги стало заподіяння шкоди діловій репутації агентства і компенсація фінансових втрат. Позов розглядається в суді міста Дюссельдорф, його суму агентство не називає.

    Концертне агентство займалося організацією європейського туру Лободи, що включає концерти в Лондоні, Мілані, Празі та Відні.

    «Менеджмент артистки і сама співачка вчинили ряд дій, які ми вважаємо неприйнятними», - заявила представник агентства. Йдеться про невиправдані вимоги, несподівані заміни готелів і перельотів за рахунок агентства, крім того, за її словами, «менеджмент артистки постійно ображав підрядників».

    В агентстві підкреслюють, що з повагою ставляться до «талановитої» артистки, а конфлікт зачіпає тільки її менеджмент.

    Нагадаємо, минулого року Світлана Лобода влаштувала скандал в одному з московських аеропортів. Співачка залишилася незадоволеною якістю обслуговування у VIP-залі.

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