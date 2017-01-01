Поплавський презентував в Європі щоденник свого життя

Книгу «Ректор» Поплавський присвятив 25-річчю своєї діяльності на посаді керівника вишу

28 листопада, у свій день народження, легендарний «юний орел» Михайло Поплавський представив у Варшавському університеті менеджменту свою нову авторську книгу «Ректор», яку присвятив 25-річчю своєї діяльності на посаді керівника головного в країні культурного вузу. Про це повідомляє польське інформаційне агенство



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Авторська книга Михайла Поплавського

Книгу «Ректор» Поплавський присвятив 25-річчю своєї діяльності на посаді керівника вишу

28 листопада, у свій день народження, легендарний «юний орел» Михайло Поплавський представив у Варшавському університеті менеджменту свою нову авторську книгу «Ректор», яку присвятив 25-річчю своєї діяльності на посаді керівника головного в країні культурного вузу.

Про це повідомляє польське інформаційне агенство Сentrumprasowe.

В біографії Поплавського як письменника це рівно 25-а книга, так що ми можемо говорити про своєрідний ювілей. І хоча Поплавський, як доктор педагогічних наук та професор, старанно величає свої книги підручниками, але ми всі чудово знаємо – ці праці більше ніж підручники, оскільки особистість такого масштабу як популярний ректор Київського національного університету культури та мистецтв апріорі не може писати сухі методички. У кожну з них вкладено душу, досвід і харизма Поплавського.

«Ректор» – це видання, в якому автор розповів про час і про себе, тодішнього, коли у 1990 році захистив докторську дисертацію в Ленінградському державному інституті культури ім. Н. К. Крупської, а в 1993 році очолив Київський інститут культури з двома факультетами, і нинішньому, – пройшов «Крим і Рим», щоб створити відомий не лише в Україні, але й за кордоном Університет культури з одинадцятьма факультетами та потужним професорсько-викладацьким складом.

Поплавський у книзі розкрив багато секретів: як з допомогою PR-проекту «Співаючий ректор, як технологія» і «теорії стресу» автор досяг особистого успіху і визнання університету культури, як створив бренд «Михайло Поплавський» та вдало його капіталізував.

Книга - мотиваційна та призначена для широкого кола читачів, справжніх і майбутніх студентів, які мріють знайти свій шлях до успіху. Презентація книги «Ректор» відбулася у Варшавському університеті менеджменту, де зібралися друзі та колеги Поплавського. Привітати українського ректора з днем народження та виходом книги приїхали ректори європейських вузів, представники нашої діаспори в Європі, студенти і колеги з України.

У теплій, дружній атмосфері гості, гортаючи сторінки, із захопленням слухали життєві історії від автора, до речі, блискучого оповідача та привабливої людини. Презентація, яка плавно перейшла на святкування дня народження «юного орла», пройшла, на думку гостей, більш ніж успішно, та й сам «співаючий ректор» залишився задоволений подією.

Нагадаємо, 25 квітня Поплавський презентував новий бізнес-проект - інтернет-магазин фермерських продуктів «ЕКО-ПОПЛАВОК» зі 100-відсотковою доставкою по Києву.

Джерело: Українські новини