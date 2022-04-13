В яких містах українці вкладають гроші в новобудови (список)

Попри війну будівельна галузь починає потрохи відновлюватися

Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. Сайт з пошуку квартир ЛУН проаналізував відвідуваність за регіонами та дізнався кількість проданого житла від початку війни в Україні

Дані за регіонами порівнювали станом на кінець січня, тобто до початку воєнних дій на території Україні, та початок квітня – шість тижнів із початку війни.

За цей час на Закарпатті кількість заходів на сайт відновилась на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу. І на 14% вона зросла на шостому тижні відповідно до п’ятого тижня. Полтавщина ж відновила 25% довоєнного відвідування, але п’ятого тижня цей обсяг був на 3% більшим.

Попри війну будівельна галузь починає потрохи відновлюватися. У деяких містах України люди знову почали інвестувати у будівництво. За інформацією ЛУН, у квартири в новобудовах вклали гроші у таких містах України:

в Одесі (шість квартир);

у Львові (чотири);

у Хмельницькому (чотири);

в Ужгороді (дві);

у Вінниці (дві).

Усім діючим інвесторам, які мають зобовʼязання перед забудовником, але не мають можливості здійснити виплати за договором, у ЛУН дали декілька рекомендацій:

1. Передивіться ваш договір, особливо розділ «Обставини непереборної сили (форс-мажор)» – саме він регулює відносини сторін у нинішній ситуації.

2. Війна на території України визнана ТПП України листом від 28 лютого 2022 року форс-мажором – у комунікації з забудовником ви можете посилатись на цей Лист.

3. Форс-мажор є підставою для звільнення сторін від відповідальності за договором.

4. Форс-мажор не звільняє від виконання грошових зобовʼязань, проте ви маєте змогу відстрочити оплату на час дії форс-мажору.

5. Рекомендуємо попередити про неможливість виконання вами грошових зобовʼязань забудовника (+ компанію/фізичну особу, з якою заключено договір, якщо це не забудовник напряму).

Як відомо, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.