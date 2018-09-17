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    Порошенко 20 вересня звернеться з посланням до Ради

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    Петро Порошенко у парламенті - Порошенко 20 вересня звернеться з посланням до Ради
    Фото: Главком
    Петро Порошенко у парламенті

    Президент у четвер викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку

    Президент України Петро Порошенко звернеться з посланням до Верховної ради у четвер, 20 вересня.

    Про це повідомила представник президента у ВР Ірина Луценко у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

    Вказано, що глава держави у ході звернення викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку.

    «Шановні колеги, 20 вересня президент України звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2018 році, де викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку», - повідомила Луценко.

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