Порошенко 20 вересня звернеться з посланням до Ради



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Фото: Главком Петро Порошенко у парламенті

Президент у четвер викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку

Президент України Петро Порошенко звернеться з посланням до Верховної ради у четвер, 20 вересня.

Про це повідомила представник президента у ВР Ірина Луценко у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

Вказано, що глава держави у ході звернення викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку.

«Шановні колеги, 20 вересня президент України звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2018 році, де викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку», - повідомила Луценко.