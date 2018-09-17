Порошенко 20 вересня звернеться з посланням до Ради
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Фото: Главком
Петро Порошенко у парламенті
Президент у четвер викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку
Президент України Петро Порошенко звернеться з посланням до Верховної ради у четвер, 20 вересня.
Про це повідомила представник президента у ВР Ірина Луценко у ході засідання погоджувальної ради парламенту.
Вказано, що глава держави у ході звернення викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку.
«Шановні колеги, 20 вересня президент України звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2018 році, де викладе позицію щодо найважливіших напрямів економічного, політичного і соціального розвитку», - повідомила Луценко.