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    Порошенко і Гройсман привітали українцев з річницею референдуму 1991 року

    Після незаперечних результатів референдуму незалежну Україну визнали всі суб'єкти міжнародних відносин, – Порошенко
    Президент Петро Порошенко привітав українців з 26-ю річницею референдуму 1991 року за незалежність України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. За словами президента, референдум 1 грудня 1991 року став відправною точкою у створенні сучасної української держави. «Саме після незаперечних результатів референдуму незалежну
    • Сьогодні, 10:29
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    Після незаперечних результатів референдуму незалежну Україну визнали всі суб'єкти міжнародних відносин, – Порошенко

    Президент Петро Порошенко привітав українців з 26-ю річницею референдуму 1991 року за незалежність України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    За словами президента, референдум 1 грудня 1991 року став відправною точкою у створенні сучасної української держави.

    «Саме після незаперечних результатів референдуму незалежну Україну визнали всі суб'єкти міжнародних відносин. Сьогодні наш спільний обов'язок – захистити це досягнення. І ми обов'язково переможемо», – заявив Порошенко.

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    Також привітання українцям передав і прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

    «26 років тому, 1 грудня, більше 90% українців на всеукраїнському референдумі ствердно відповіли на історичне питання: «чи Підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?». Вітаю усіх із цим визначним днем нашої історії», – написав глава уряду.

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