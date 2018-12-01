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    Порошенко нагородив 86 військових, із них 36 - посмертно

    Президент підписав указ відзначення державними нагородами України 86 воїнів
    Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 86 військовослужбовців. Відповідний указ №12/2018 опублікований на сайті Глави держави. Як зазначається у документі, державні нагороди присвоєні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
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    Петро Порошенко підписав указ у День Соборності України&nbsp;
    Петро Порошенко підписав указ у День Соборності України 

    Президент підписав указ відзначення державними нагородами України 86 воїнів

    Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 86 військовослужбовців.

    Відповідний указ №12/2018 опублікований на сайті Глави держави.

    Як зазначається у документі, державні нагороди присвоєні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.

    Президент, зокрема, нагородив військових орденами «За мужність» різних ступенів та Богдана Хмельницького, а також медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни».

    Більшість нагороджених військовослужбовців були поранені, 36 з них загинули.

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