Порошенко нагородив 86 військових, із них 36 - посмертно

Президент підписав указ відзначення державними нагородами України 86 воїнів

Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 86 військовослужбовців. Відповідний указ №12/2018 опублікований на сайті Глави держави. Як зазначається у документі, державні нагороди присвоєні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності