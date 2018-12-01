Порошенко нагородив 86 військових, із них 36 - посмертно
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Петро Порошенко підписав указ у День Соборності України
Президент підписав указ відзначення державними нагородами України 86 воїнів
Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 86 військовослужбовців.
Відповідний указ №12/2018 опублікований на сайті Глави держави.
Як зазначається у документі, державні нагороди присвоєні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.
Більшість нагороджених військовослужбовців були поранені, 36 з них загинули.