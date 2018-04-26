Порошенко підписав закон, яким посилюється контроль за державним кордоном

Законом запроваджується два нових види адміністративної відповідальності

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Закону України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави». Про це 26 квітня повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що реалізація законодавчого акту дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням



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Законом запроваджується два нових види адміністративної відповідальності

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Закону України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави».

Про це 26 квітня повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що реалізація законодавчого акту дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на державному кордоні України, контрольованих прикордонних районах, а також у контрольних пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території України.

«Законом вносяться зміни для удосконалення заходів, які застосовуються Державною прикордонною службою України у протидії нелегальній міграції на державному кордоні, та іншим правопорушення у прикордонній сфері», - підкреслюється у повідомленні.

Зокрема, вноситься низка змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, запроваджується два нових види адміністративної відповідальності.

Крім того, вносяться доповнення до законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про Державну прикордонну службу України», «Правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» для удосконалення заходів, які вживаються Державною прикордонною службою України у протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим правопорушенням у прикордонній сфері.

Нагадаємо, у квітні під загальною координацією Держприкордонслужби України стартувала операція «Кордон-2018».