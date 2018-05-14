Порошенко похвалився майбутнім військовим містечком на полігоні «Широкий лан» (відео)

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Скріншот з відео Будівництво військового містечка на території полігону «Широкий лан»

«Це - перший настільки масштабний проект, і ми втілюємо його за рахунок бюджетних коштів», - підкреслив президент

Президент Петро Порошенко заявив, що військове містечко нового зразка на території полігону «Широкий лан» на Миколаївщині відкриють до кінця цього року.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, опублікувавши відео з місця будівництва.

За словами Порошенка, бригадний комплекс включатиме 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та офіцерів, пошту, магазини, кафе, медичну частину.

«Це - перший настільки масштабний проект, і ми втілюємо його за рахунок бюджетних коштів», - підкреслив президент.

Порошенко додав, що обов'язково навідається на будівництво, «щоб на власні очі перевірити, в яких умовах будуть навчатися, тренуватися та відпочивати українські захисники».

Нагадаємо, раніше у соцмережах з’явилися пости військових про нестерпні умови служби на полігоні «Широкий лан». Військові стверджували, що їх не забезпечили дровами, лазнею. Окрім того, тала вода затопила територію полігону, писали військові, публікуючи відповідні фото.

В свою чергу оперативне командування «Південь» заявило, що незадовільні побутові умови на військовому полігоні «Широкий лан» склалися через погану погоду і були усунуті в оперативному режимі.