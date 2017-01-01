Президент Румунії висловив Порошенку занепокоєння українським законом про освіту

Порошенко пообіцяв, що Україна виконає висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом пообіцяв змінити освітнє законодавство лише після консультацій з румунською меншиною. Про це журналістам у Брюсселі розповів президент Румунії. «Я попросив і президент Порошенко прийняв це, що будь-які подальші зміни чи покращення, які стосуються



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Президент України Петро Порошенко і президент Румунії Клаус Йоганніс

Порошенко пообіцяв, що Україна виконає висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом пообіцяв змінити освітнє законодавство лише після консультацій з румунською меншиною.

Про це журналістам у Брюсселі розповів президент Румунії.

«Я попросив і президент Порошенко прийняв це, що будь-які подальші зміни чи покращення, які стосуються цього законодавства, оскільки воно стосується румунської меншини, будуть внесені лише після двосторонніх консультацій з румунською владою та з представниками румунської меншини в Україні», - відзначив Йоганніс.

За його словами, Порошенко пообіцяв, що Україна виконає висновок Венеціанської комісії щодо закону. Він додав, що мовний закон непокоїть Румунію, але він сподівається на вирішення цієї проблеми.

«Ми оптимістично налаштовані на те, що віднайдемо добрі та гідні рішення», - резюмував Йоганніс.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Одним із пунктів закону «Про освіту» стала умова переведення шкільної освіти в Україні після початкових класів винятково на українську мову. Це викликало обурення у представників окремих меншин переважно на Західній Україні. На їх підтримку виступили уряди Румунії і Угорщини.

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Джерело: Європейська правда