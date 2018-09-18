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    Порошенко повідомив про успішне випробування реактивних снарядів «Оскол»

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    Снаряди РС-80 &laquo;Оскол&raquo; можуть уражати бронетехніку та укріплення противника - Порошенко повідомив про успішне випробування реактивних снарядів «Оскол»
    Снаряди РС-80 «Оскол» можуть уражати бронетехніку та укріплення противника

    Снаряди були випробувані на всіх режимах польоту та під час різних погодних умов на фронтовому бомбардувальнику Су-24М

    Реактивні снаряди РС-80 «Оскол» успішно пройшли черговий етап державних випробувань.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

    «Вони були випробувані на всіх режимах польоту та під час різних погодних умов на фронтовому бомбардувальнику Су-24М, одному з найбільш потужних літаків, що стоять на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. Під час цих стрільб нові ракети повністю підтвердили свою відповідність заявленим характеристикам», - написав він.

    Президент додав, що снаряди РС-80 «Оскол» можуть уражати бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість польоту та спроектовані для озброєння вертольотів, літаків, а також наземних платформ.

    Нагадаємо, у середині вересня в Києві спустили на воду новий український катер «Кентавр».

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