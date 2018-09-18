Порошенко повідомив про успішне випробування реактивних снарядів «Оскол»



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Снаряди РС-80 «Оскол» можуть уражати бронетехніку та укріплення противника

Снаряди були випробувані на всіх режимах польоту та під час різних погодних умов на фронтовому бомбардувальнику Су-24М

Реактивні снаряди РС-80 «Оскол» успішно пройшли черговий етап державних випробувань.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

«Вони були випробувані на всіх режимах польоту та під час різних погодних умов на фронтовому бомбардувальнику Су-24М, одному з найбільш потужних літаків, що стоять на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. Під час цих стрільб нові ракети повністю підтвердили свою відповідність заявленим характеристикам», - написав він.

Президент додав, що снаряди РС-80 «Оскол» можуть уражати бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість польоту та спроектовані для озброєння вертольотів, літаків, а також наземних платформ.

Нагадаємо, у середині вересня в Києві спустили на воду новий український катер «Кентавр».