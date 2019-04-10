  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко призначив нового першого заступника голови Держприкордонслужби

    • Розсилка
    <span>Юрія Греська призначено першим заступником голови Державної прикордонної служби України</span> - Порошенко призначив нового першого заступника голови Держприкордонслужби
    Юрія Греська призначено першим заступником голови Державної прикордонної служби України
    Фото: dpsu.gov.uа

    Відповідний указ №115/2019 був підписаний 10 квітня

    Президент України Петро Порошенко призначив першим заступником голови Державної прикордонної служби Юрія Греська. Про це сказано в указі президента №115 від 10 квітня.

    Читайте також

    «Призначити Греська Юрія Петровича першим заступником голови Державної прикордонної служби України», - сказано в ньому.

    Указ опубліковано в середу.

    Інших подробиць не повідомляється.

    Напередодні Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Василя Серватюка (указ президента №101 від 4 квітня).

    Причина звільнення в документі не вказана.

    У 2017 Серватюк був призначений в. о. голови Держприкордонслужби під час лікарняного Віктора Назаренка. Тоді у ході зустрічі президентів України Петра Порошенка і Білорусі Олександра Лукашенка в Києві Назаренко стало погано і він зомлів. Пізніше його госпіталізували.

    Читайте також
    Петро Порошенко прикордонники Держприкордонслужба президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ