Порошенко призначив нового першого заступника голови Держприкордонслужби



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Юрія Греська призначено першим заступником голови Державної прикордонної служби України Фото: dpsu.gov.uа

Відповідний указ №115/2019 був підписаний 10 квітня

Президент України Петро Порошенко призначив першим заступником голови Державної прикордонної служби Юрія Греська. Про це сказано в указі президента №115 від 10 квітня.

«Призначити Греська Юрія Петровича першим заступником голови Державної прикордонної служби України», - сказано в ньому.

Указ опубліковано в середу.

Інших подробиць не повідомляється.

Напередодні Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Василя Серватюка (указ президента №101 від 4 квітня).

Причина звільнення в документі не вказана.

У 2017 Серватюк був призначений в. о. голови Держприкордонслужби під час лікарняного Віктора Назаренка. Тоді у ході зустрічі президентів України Петра Порошенка і Білорусі Олександра Лукашенка в Києві Назаренко стало погано і він зомлів. Пізніше його госпіталізували.