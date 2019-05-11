Порошенко призначив постпреда в ООН послом в Ямайці



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Єльченко буде послом України в Ямайці за сумісництвом

Чинний президент України Петро Порошенко призначив Володимира Єльченка послом України в Ямайці.

Про це повідомляєтьсяв указі президента №213/2019 від 11 травня 2019.

Так, Порошенко назначив постійного представника України при Організації об'єднаних націй (ООН) Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом.

«Призначити постійного представника України при Організації об’єднаних націй Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом«, - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив командувача Національної гвардіїУкраїни Юрія Аллерова. Іншим указом Порошенко призначив виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії Миколу Балана.