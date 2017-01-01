Порошенко прокоментував конфлікти між борцями з корупцією

Конфлікти між українськими правоохоронними відомствами вийшли за рамки розумного конкуренції, - президент

Публічні конфлікти українських правоохоронних органів вийшли за рамки розумного конкуренції і часом дуже нагадують «латиноамериканський карнавал», сказав президент України Петро Порошенко, виступаючи з нагоди Дня працівника прокуратури, пише «Гордон». «Говорячи про роботу правоохоронної системи, не можу, на жаль,



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Петро Порошенко

Конфлікти між українськими правоохоронними відомствами вийшли за рамки розумного конкуренції, - президент

Публічні конфлікти українських правоохоронних органів вийшли за рамки розумного конкуренції і часом дуже нагадують «латиноамериканський карнавал», сказав президент України Петро Порошенко, виступаючи з нагоди Дня працівника прокуратури, пише «Гордон».

«Говорячи про роботу правоохоронної системи, не можу, на жаль, обійти увагою публічні міжвідомчі конфлікти. Ще раз скажу, на жаль, вони вийшли за рамки розумного конкуренції, яка - поки в міру - потрібна скрізь, тому що конкуренція, в тому числі між правоохоронними органами, є двигуном прогресу. Шуму, крику і пір'я стільки, що часом дійство дуже нагадує якийсь латиноамериканський карнавал. Здавалося б, навіть смішно, якби не було так сумно», - зазначив він.

Порошенко підкреслив, що правоохоронні органи не можуть брати участь у політичній діяльності. Він зазначив, що суспільство вважає за краще війну з корупцією та іншими видами злочинності, а не «війну компроматів». «Я як президент точно разом з суспільством. Здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання будуть вітати і президент, і суспільство. А ось конфлікти, сварки, інтриги і ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йдуть на користь спільного ворога - злочинності і корупції», - заявив Порошенко.

Президент додав, що особливо держава і суспільство покладаються на прокуратуру.

«Так чи інакше, але за вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності та взаємодії всіх реформованих і новостворених правоохоронних органів. І я абсолютно згоден з тим, що Юрій Віталійович сказав вчора: «Боротися зі злом неможливо незаконними методами» Тільки дотримуючись цього принципу ми можемо побудувати з вами правова держава», - зазначив він.

Як відомо, у першій половині листопада стався конфлікт між Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).