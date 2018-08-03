Порошенко розказав, яку книжку зараз читає



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Фото: Facebook Петра Порошенко

За словами президента, на його книжковій полиці є багато книг про війну на Донбасі

Президент Петро Порошенко розповів, що читає книгу про війну на Донбасі під назвою «Кава з присмаком попелу».

Про це він написав 3 серпня на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Кава з присмаком попелу» - одна з небагатьох книжок, яку незважаючи на брак часу, читаю. Без прикрас, без пафосу і художнього домислу - воєнні будні 37-го окремого мотопіхотного батальйону, важкі бої та, на жаль, безповоротні втрати», - зазначив президент.

За його словами, у книзі описуються «найважчі для нашої армії сутички з ворогом в Авдіївці, під Широкино».

«Цікаві роздуми автора про те, як нас змінила війна, чому ми продовжуємо цю боротьбу, і чому перемога неминуча», - зауважив Порошенко.

Президент додав, що це - не єдина книга про війну на сході України, яка є на його книжковій полиці. «Більшість з них подаровані самими авторами, що для мене є особливо цінним. Читаю…» - написав Порошенко.