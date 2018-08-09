Порошенко відкрив нову лінію з виробництва снарядів



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Снаряди призначені для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем — «Гіацинт»

Сьогодні на підприємстві «Артем» Державного концерну «Укроборонпром» відбулось відкриття виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів.

На церемонії відкриття виступив президент України Петро Порошенко.

«Запуск нової виробничої дільниці із виготовлення артилерійських боєприпасів великих калібрів для артилерійської установки «Гіацинт» у ДАХК «Артем» - це старт вкрай важливого для України серійного виробництва боєприпасів», - зазначив президент.

Також Порошенко ознайомився з новими потужностями виробництва:

«Ми не лише відновили виготовлення боєприпасів для ЗСУ, але й зробили їх більш точним, більш ефективним, збільшивши потужність та ефективність української армії. Вже найближчим часом ми готові поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний потік», - додав Порошенко.

У березні Державна компанія «Артем» провела успішні випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм.





Новий осколково-фугасний снаряд розрахований для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також — руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем — «Гіацинт».