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    Порошенко звільнив голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення

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    Юрій Артеменко - Порошенко звільнив голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення
    Юрій Артеменко

    Відповідний указ від 4 травня розміщено на сайті президента

    Президент Петро Порошенко звільнив голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка з посади члена Нацради.

    Відповідний указ від 4 травня розміщено на сайті президента.

    «Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: Звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», - йдеться в указі.

    Пункт 13 частини першої статті 106 Конституції передбачає, що президент «призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

    Раніше з'явилась інформація про відставку голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменка. Сам він назвав дві причини такого рішення – втома та пропозиція іншої роботи.

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