Портнов відсудив у держави майже 7 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Портнов вимагає від Міністерства юстиції та Держказначейства відшкодувати майже 7 мільйонів гривень за нібито завдану шкоду його репутації

Екс-заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов відсудив майже 7 мільйонів гривень з бюджету України, проте гроші з бюджету він обіцяє не брати. Це рішення ухвалив суддя Сергій Вовк, який у 2012 році відправив за грати Юрія Луценка.

Про це повідомляє «Слідство.інфо».

Портнов вимагає від Міністерства юстиції та Держказначейства відшкодувати майже 7 мільйонів гривень за нібито завдану шкоду його репутації.

Під час засідання суду адвокатка Олена Ісаєвська заявила, що уряд Канади запровадив санкції проти Портнова на підставі листа від української прокуратури, в якому йшлося, що той причетний до порушень закону. Сам Портнов наголошує, що у той час він не був підозрюваним.

Захисниця розповіла, що у вказаній справі екс-радник Януковича справді був у статусі підозрюваного, але недовго.

Після оголошення рішення суду Портнов написав у своєму каналі в Telegram, що не планує стягувати гроші з держбюджету, а планує дочекатися, коли Держказначейство стягне гроші із заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Рішення про виплату компенсації Портнову ухвалив суддя Печерського райсуду Сергій Вовк, який у 2012 році засудив Юрія Луценка до 4 років в’язниці. Цей вирок Європарламент назвав таким, що не відповідає міжнародним стандартам справедливого, прозорого та незалежного судового процесу.