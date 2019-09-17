Посадовців інституту раку підозрюють у створенні корупційних схем



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Медпрацівники просили від 1500 до 1800 гривень за один курс хіміотерапії

Прокурори стверджують, що зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена

Прокуратура Києва оголосила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу в заволодінні коштами онкохворих пацієнтів.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

«Встановили, що завідувач поліклінічного відділення інституту спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу», ― йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані переконували пацієнтів, що кількість безкоштовних медпрепаратів обмежена. Вони вимагали від пацієнтів грошову винагороду за безкоштовні ліки, зокрема під виглядом благодійної допомоги.

Зазначається, що медпрацівники просили від 1500 до 1800 гривень за один курс хіміотерапії.

«Вказані посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно», ― зазначили в прокуратурі.

Наразі слідство встановило 7 потерпілих, яким завдали збитки на суму близько 40 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування ще перевірять, чи порушили працівники Національного інституту раку законодавства при проведенні закупівель ліків.