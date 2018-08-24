Посол пояснив, чому Дональд Трамп не приїхав на День Незалежності до Києва



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Чалий: Повноважний представник Трампа – це достойний рівень

Українська сторона запросила радника президента США з національної безпеки Джона Болтона взяти участь у параді, у якому братимуть участь і американські підрозділи. Про це посол України у США Валерій Чалий розказав в інтерв’ю «Главкому».

«Американські воїни разом із нашими будуть іти пліч-о-пліч. Мене одразу розкритикували, що це (прибув до Києва, - «Главком») не президент США Дональд Трамп. Але повірте, президент США дуже зайнятий зараз виборчим процесом (проміжні вибори до Конгресу), багатьма питаннями. Тому його повноважний представник – це достойний рівень», - зазначив він.

Чалий також назвав такий крок символом підтримки. «Те, що ідуть якісь критичні заяви означає, що російські сили відчувають підтримку України з боку США…», - додав він.