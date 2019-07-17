Посольство США подякувало СБУ за розслідування щодо хакерського угруповання



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На сьогодні злочинне угруповання нараховує близько 10 основних учасників та десятки посібників Фото: СБУ

Оперативники СБУ встановили, що організатором хакерського угруповання є громадянин України

Посольство США в Україні подякувало Службі безпеки України за розкриття та припинення діяльності потужного хакерського угруповання, учасники якого використовували Dark Net.

Про це 17 липня повідомляється у Твіттері посольства США в Україні.

«Ми дякуємо СБУ за їхню міцну співпрацю в нещодавньому розслідуванні діяльності групи хакерів», - заявили в американському посольстві.

Як відомо, оперативники СБУ встановили, що організатором угруповання є громадянин України, який свій перший хакерський досвід здобував у Москві в середині 2000-х. Вже у 2007 році він розпочав надавати свої послуги хакерам всього світу через українські мережі, ретельно приховуючи фактичне місцезнаходження свого обладнання від правоохоронців та спецслужб будь-якої країни. Обладнання періодично знаходили українські, російські, американські правоохоронці, вилучали його, тимчасово припиняли діяльність, але хакерська група невдовзі продовжувала діяти.

На сьогодні угруповання нараховує близько 10 основних учасників та десятки посібників, посередників у низці країн світу, а також тисячі клієнтів.

«Вони занепокоєні тим, що у руках спецслужб опинились сотні терабайт даних, які можуть стати доказами у сотнях кримінальних справ у всьому світі. За нашими оцінками, мова може йти про 40% російськомовного сегменту Dark Net», - повідомив т.в.о голови СБУ начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Микола Кулешов.

Лише в США відносно цього громадянина України висунуто обвинувачень загалом на 50 років ув’язнення. Він звинувачується у шахрайстві, несанкціонованому втручанні, крадіжці персональних даних та низці інших злочинів за американським кримінальним законодавством. ФБР його розшукує близько 10 років і готове затримати, якщо він потрапить до території США або країни, що зможе його екстрадувати.