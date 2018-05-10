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    Посольство США вимагає від Росії звільнити українського активіста Карпюка

    Росія затримала українського активіста Миколу Карпюка під час його візиту до Росії у 2014 році
    Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від Російської Федерації звільнити незаконно засудженого українця Миколу Карпюка. Про це Посольство США написало у Twitter. «Росія затримала українського активіста Миколу Карпюка під час його візиту до Росії у 2014 році та засудила до 22 років ув’язнення за сфабрикованими
    • Сьогодні, 06:54
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    У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 роки ув&rsquo;язнення
    У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 роки ув’язнення

    Росія затримала українського активіста Миколу Карпюка під час його візиту до Росії у 2014 році

    Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від Російської Федерації звільнити незаконно засудженого українця Миколу Карпюка.

    Про це Посольство США написало у Twitter.

    «Росія затримала українського активіста Миколу Карпюка під час його візиту до Росії у 2014 році та засудила до 22 років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Росія повинна відпустити Карпюка!», – наголосили американські дипломати.

    У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув’язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

    За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь.

    Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха. 

    Росія суд США Міністерство юстиції політв’язні посольство
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