Потужна злива за декілька годин затопила Сідней



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Фото: ТСН

В Сіднеї за кілька годин випало 100 мм опадів - стільки ж, скільки за весь листопад

Найбільше місто Австралії, Сідней, потерпає від сильної зливи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

В результаті негоди одна людина загинула в аварії на залитій водою дорозі. До лікарень з травмами потрапили ще 9. Серед травмованих є двоє поліцейських, на яких впало дерево, коли вони допомагали автомобілістам.

Через негоду у Сіднеї скасовано два десятки авіарейсів, решта вилітає з затримками. Без світла залишилися сотні людей. Надзвичайні служби отримують десятки дзвінків з проханнями про допомогу.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в Сіднеї за кілька годин випало 100 мм опадів - стільки ж, скільки за весь листопад.

Метеорологічна компанія Weatherzone повідомила, що з 5.20 до 7.00 в Сіднеї випало 84,6 мм опадів, що перевищило місячну норму для листопада в 83,8 мм.