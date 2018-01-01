Працівник вузу в Луцьку «майнив» криптовалюту за рахунок університету

Зловмисник викрадав персональні дані, після чого збував їх

Кіберполіція викрила працівника одного з ВНЗ Луцька, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення та займався майнінгом криптовалют за рахунок державного університету. Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України. «У березні 2017 року за матеріалами зібраними працівниками кіберполіції, слідчі Луцького відділу



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Зловмисник викрадав персональні дані, після чого збував їх

Кіберполіція викрила працівника одного з ВНЗ Луцька, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення та займався майнінгом криптовалют за рахунок державного університету.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«У березні 2017 року за матеріалами зібраними працівниками кіберполіції, слідчі Луцького відділу поліції Волині розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Під час проведення процесуальних заходів працівники кіберполіції викрили співробітника одного з університетів міста Луцьк у причетності до вчинення низки несанкціонованих втручань в роботу електронно-обчислювальних машин за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Метою таких його дій було викрадення конфіденційних даних», - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що зловмисник, із використанням ШПЗ, викрадав персональні дані, після чого збував їх. Для анонімізації своїх злочинних дій він використовував криптовалюту, за допомогою якої відбувалися усі розрахунки.

Зазначається, що особисту потужну комп’ютерну техніку, яка містить в собі відеокарти з великими об’ємами пам’яті, працівник навчального закладу зберігав та використовував в університеті.

Приміщення декількох кабінетів, майно (системи кондиціонування та охолодження техніки), електроенергію та можливості доступу до мережі Інтернет, які перебувають у власності державного закладу, він використовував для роботи так званої «майнінгової ферми». Так він намагався уникнути сплати комунальних платежів та інших витрат власного рахунку.

Уточнюється, що правоохронцями були проведені обшуки за місцем роботи та проживання зловмисника, в результаті яких було вилучено комп'ютерну техніку, яку наразі оглядають експерти. Проводяться подальші слідчі дії.