Працівників Amazon зловили на хабарях



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За кожний видаленний негативний коментар невеликі компанії платили по 300 доларів

Компанія Amazon дізналася про кількох працівників свого інтернет-магазину, які брали хабарі за те, щоб видаляти негативні коментарі покупців про деякі товари.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Найбільше така практика розповсюдженя у Китаї, де за кожний видаленний негативний коментар невеликі компанії платили по 300 доларів. Хабарі платили переважно готівкою.

Amazon розпочав внутрішнє розслідування в усіх своїх міжнародних представництвах, щоб виявити хабарників.

Найбільший у світі за прибутками інтернет-магазин у світі Amazon надає компаніям майданчик для продажу своїх товарів. І негативні коментарі та оцінки споживачів можуть сильно зіпсувати рейтинги виробників.