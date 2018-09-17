Працівників Amazon зловили на хабарях
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За кожний видаленний негативний коментар невеликі компанії платили по 300 доларівКомпанія Amazon дізналася про кількох працівників свого інтернет-магазину, які брали хабарі за те, щоб видаляти негативні коментарі покупців про деякі товари.
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Найбільше така практика розповсюдженя у Китаї, де за кожний видаленний негативний коментар невеликі компанії платили по 300 доларів. Хабарі платили переважно готівкою.
Amazon розпочав внутрішнє розслідування в усіх своїх міжнародних представництвах, щоб виявити хабарників.
Найбільший у світі за прибутками інтернет-магазин у світі Amazon надає компаніям майданчик для продажу своїх товарів. І негативні коментарі та оцінки споживачів можуть сильно зіпсувати рейтинги виробників.