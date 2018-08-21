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    Працюючі пенсіонери отримуватимуть і зарплату, і пенсію - Мінсоцполітики

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    <p>В Мінсоцполітики пояснили, на які виплати можуть претендувати працюючі пенсіонери</p> - Працюючі пенсіонери отримуватимуть і зарплату, і пенсію - Мінсоцполітики

    В Мінсоцполітики пояснили, на які виплати можуть претендувати працюючі пенсіонери

    У міністерстві наголосили, що не планують обмежувати права працюючих пенсіонерів

    Працюючі пенсіонери можуть отримувати і пенсію, і заробітну плату. А інформація про те, що після проведення пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і заробітною платою не відповідає дійсності. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

    «Мінсоцполітики офіційно повідомляє, що зазначена інформація (що після проведення пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і зарплатою, — ред.) не відповідає дійсності. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією і зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів і була проведена реформа», — наголосили у міністерстві.

    Крім того, у Мінсоцполітики звернули увагу на те, що у результаті пенсійної реформи з 1 жовтня 2017 року було скасоване зменшення на 15% пенсійних виплат працюючим пенсіонерам.

    У міністерстві також наголосили, що жодним чином не планують обмежувати права працюючих пенсіонерів.

     

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