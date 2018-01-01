Правозахисники ініціюють кампанію щодо захисту Ханського палацу в Бахчисараї

Через проведення російською владою ремонтних робіт на території Бахчисарайського заповідника руйнування загрожує головному корпусу Ханського палацу

Кримські юристи та адвокати мають намір розпочати юридичну кампанію щодо захисту Ханського палацу в окупованому Бахчисараї. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов. «Наша команда адвокатів та юристів має намір розпочати юридичну кампанію щодо захисту Ханського палацу в Бахчисараї від



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Ханський палац є кандидатом на внесення до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Через проведення російською владою ремонтних робіт на території Бахчисарайського заповідника руйнування загрожує головному корпусу Ханського палацу

Кримські юристи та адвокати мають намір розпочати юридичну кампанію щодо захисту Ханського палацу в окупованому Бахчисараї.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов.

«Наша команда адвокатів та юристів має намір розпочати юридичну кампанію щодо захисту Ханського палацу в Бахчисараї від необґрунтованої посягання на історичну спадщину кримських татар, об’єкт культурного надбання! У першу чергу ми маємо намір отримати офіційні відповіді від Російської Федерації у цій ситуації. Після отримання відповідних документів від Російської Федерації ми маємо намір вийти на рівень міжнародних інстанцій», — зазначив адвокат.

Правозахисники хочуть з’ясувати, хто ініціював та узгоджував демонтаж елементів історичної будівлі. Вони також мають намір звернутися до ЮНЕСКО з проханням про попередні гарантії та виїзну комісію. Ханський палац є кандидатом на внесення до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міністерство культури України стверджує, що через проведення російською владою ремонтних робіт на території Бахчисарайського заповідника руйнування загрожує головному корпусу Ханського палацу.

Представники російської влади в окупованому Криму ці звинувачення спростовують і продовжують роботи.

Бахчисарайський палац — пам’ятка історії та культури всесвітнього значення, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Він був резиденцією династії Ґераїв — правителів Кримського ханства у 1532—1783 роках.