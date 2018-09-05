Представники КНДР і Республіки Корея провели переговори високого рівня



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Сеул цікавить ядерне роззброєння і декларація про мир

Делегація представників Республіки Корея на чолі із Чун Юй-юном, який є главою Ради із нацбезпеки цієї країни, відвідали КНДР і провели там перші переговори. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Також в складі південнокорейської делегації є Сух Хун, який очолює розвідку Республіки Корея. Із боку КНДР команду перемовників очолюває Рі Сонг Вон, який є главою комітету з відносин із Республікою Корея. Також до переговорів залучений колишній очільник розвідки КНДР кім Йонг Чхоль, який із боку Пхеньяну займався підготовкою Сінгапурського саміту. При цьому очікується, що сторони проведуть іще одні переговори сьогодні. Під питанням чи зустрінеться із делегацією із Республіки Корея сам Кім Чен Ин, як це він зробив в березні 2018 року.

Чун Юй-юн заявив про те, що хотів би обговорити із представниками КНДР способи досягнення повного ядерного роззброєння. При цьому за його словами Сеул і далі буде намагатися до кінця 2018 року досягнути підписання спільної декларації між США і КНДР щодо завершення Корейської війни 1950-1953 років.

Сам Кім Чен Ин сьогодні вперше з’явився на публіці після перерви в 16 днів. Глава КНДР завітав на похорони науковця Ю Куй Чанга, який був одним із ключових осіб в створенні ракетного і ядерного потенціалів країни. Сама ж КНДР зараз готується до святкування 70-річчя створення країни. Святкування мають пройти цієї неділі.