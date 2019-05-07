Предстоятель УГКЦ запевнив Зеленського у готовності до співпраці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Шевчук подарував Зеленському книжку про історію Української греко-католицької церкви та ікону

Зеленський привітав Святослава Шевчука з днем народження

У понеділок, 6 травня, новообраний президент України зустрівся з главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком.

Зустріч відбулася у резиденції Блаженнішого Святослава при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

Зеленський привітав Шевчука з днем народження та подякував за духовну підтримку з боку УГКЦ всіх українців у нинішній непростий час. Він також відзначив важливість служіння, яке Церква здійснює на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму.

Зі свого боку Шевчук привітав новообраного президента з перемогою на виборах і запевнив у відкритості УГКЦ до співпраці й партнерства.

Під час зустрічі йшлося про місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у збереженні релігійного миру, громадську ініціативу для побудови європейської України.

Окремо було наголошено на важливості Світового конгресу українців і української діаспори для підтримки нашої країни у світі, а також на необхідності належної відповіді на виклики гібридної війни.

Також сторони обговорили проблему масової еміграції молоді з України та роль Церкви у забезпеченні духовної опіки емігрантів і підтримці їхнього зв'язку з Батьківщиною.

На завершення зустрічі Святослав Шевчук подарував новообраному президенту книжку про історію Української греко-католицької церкви та ікону дванадцяти найбільших церковних свят.