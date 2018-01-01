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    Прем’єр Британії виключила нове голосування про членство в ЄС

    Тереза Мей закликала укласти новий договір між Євросоюзом і Великою Британією в галузі безпеки
    Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виключила можливість нового референдуму щодо членства її країни в Європейському союзі. «Ми виходимо з ЄС, і якийсь другий референдум чи відступ виключений – це, вважаю, важливо», – сказала вона, виступаючи на 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Вона також
    • Сьогодні, 22:47
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    Тереза Мей закликала укласти новий договір між Євросоюзом і Великою Британією в галузі безпеки

    Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виключила можливість нового референдуму щодо членства її країни в Європейському союзі.

    «Ми виходимо з ЄС, і якийсь другий референдум чи відступ виключений – це, вважаю, важливо», – сказала вона, виступаючи на 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

    Вона також закликала укласти новий договір між Євросоюзом і Великою Британією в галузі безпеки, що мав би бути укладений і запрацювати вже наступного року і забезпечити співпрацю Британії і ЄС у галузях оборони, розвідки і боротьби з тероризмом після виходу Лондона з Євросоюзу.

    «Головні аспекти нашого майбутнього партнерства в цій галузі будуть уже діяти з 2019 року», – заявила Мей.

    Нагадаємо, вільне пересування громадян між Британією та ЄС завершиться у березні 2019 року, коли Британія вийде з Євросоюзу.

    Джерело: Радіо Свобода

    ЄС референдум Тереза Мей Велика Британія
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