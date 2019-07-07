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    Прем’єр-міністр Молдови анонсувала візит до України

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    Майя Санду стала очільницею уряду на тлі політичної кризи у Молдові - Прем’єр-міністр Молдови анонсувала візит до України
    Майя Санду стала очільницею уряду на тлі політичної кризи у Молдові

    Візит до Києва відбудеться 11 липня

    Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду наступного тижня приїде з візитом до України.

    Про це Сандру повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    Візит до Києва відбудеться 11 липня.

    «Дякую президентові Володимиру Зеленському за запрошення та готовність до такої зустрічі. Україна та Молдова мають подібний політичний досвід у регіоні, особливо у боротьбі з корупцією та побудові демократичних та функціональних держав, орієнтованих на потреби та сподівання громадян, і мають одну мету європейської інтеграції. Тому тісне співробітництво між нашими країнами матиме позитивний вплив як на безпеку в регіоні, так і на життя громадян обох країн», – повідомила Санду.

    Вона також додала, що 16 липня перебуватиме з візитом у Німеччині.

    Майя Санду стала очільницею уряду на тлі політичної кризи у Молдові.

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