Прем’єр-міністр Молдови анонсувала візит до України



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Майя Санду стала очільницею уряду на тлі політичної кризи у Молдові

Візит до Києва відбудеться 11 липня

Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду наступного тижня приїде з візитом до України.

Про це Сандру повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Візит до Києва відбудеться 11 липня.

«Дякую президентові Володимиру Зеленському за запрошення та готовність до такої зустрічі. Україна та Молдова мають подібний політичний досвід у регіоні, особливо у боротьбі з корупцією та побудові демократичних та функціональних держав, орієнтованих на потреби та сподівання громадян, і мають одну мету європейської інтеграції. Тому тісне співробітництво між нашими країнами матиме позитивний вплив як на безпеку в регіоні, так і на життя громадян обох країн», – повідомила Санду.

Вона також додала, що 16 липня перебуватиме з візитом у Німеччині.

Майя Санду стала очільницею уряду на тлі політичної кризи у Молдові.