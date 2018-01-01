Прем’єр-міністром Румунії стала Віоріка Денчіле

54-річна Денчіле є близьким союзником Лівіу Драгні, який сам не може претендувати на посаду глави уряду через звинувачення у шахрайстві

Президент Румунії Клаус Йоганніс затвердив кандидатуру Віоріки Денчіле на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє Romania TV. Кандидатуру Денчіле у вівторок висунула правляча Соціал-демократична партія Румунії (PSD). Сьогодні вона прибула до резиденції глави держави для переговорів з Йоганнісом. Перед цим президент провів консультації з



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Віоріка Денчіле

54-річна Денчіле є близьким союзником Лівіу Драгні, який сам не може претендувати на посаду глави уряду через звинувачення у шахрайстві

Президент Румунії Клаус Йоганніс затвердив кандидатуру Віоріки Денчіле на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Romania TV.

Кандидатуру Денчіле у вівторок висунула правляча Соціал-демократична партія Румунії (PSD). Сьогодні вона прибула до резиденції глави держави для переговорів з Йоганнісом.

Перед цим президент провів консультації з представниками парламентських політичних сил та представниками груп національних меншин.

«Я вислухав багато думок з приводу майбутнього прем'єр-міністра. Є багато думок і багато аргументів, багато із яких пов'язані з політикою партії, внутрішньої політикою Румунії, зовнішньої політикою і безпекою. Зваживши всі аргументи, взявши до уваги специфічну ситуацію, я вирішив дати PSD шанс і призначити запропоновану ними кандидатуру», - сказав Йоганніс, додавши, що сподівається на завершення процедури призначення до 1 лютого.

Після затвердження президентом має відбутися голосування у парламенті, який має видати вотум довіри, без якого призначення прем'єр-міністром неможливе. Соціал-демократи мають більшість у парламенті.

54-річна Денчіле є близьким союзником лідера PSD Лівіу Драгні, який сам не може претендувати на посаду глави уряду через звинувачення у шахрайстві з підрахунком голосів на виборах.

Денчіле є депутатом Європарламенту, обіймає посаду заступника голови Комітету з питань сільського господарства та розвитку села.

Нагадаємо, прем’єр Румунії Міхай Тудосе пішов у відставку після втрати довіри Соціал-демократичної партії. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра призначено міністра оборони Міхая Фітора.

Попередник Тудосе - Сорін Гриндяну - пішов у відставку влітку минулого року, так само після втрати підтримки власної партії.