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    Прем’єр Румунії Тудос оголосив про відставку

    Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунули від влади протягом майже семи місяців
    Прем’єр-міністр Румунії Міхай Тудос оголосив про відставку через втрату підтримки з боку Соціал-демократичної партії. «Я йду у відставку з високо піднятою головою», – заявив Тудос після того, як лідери Соціал-демократичної партії (СДП) відкликали політичну підтримку прем'єра. Один з членів керівництва партії заявив, що
    • Вчора, 23:43
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    Міхай Тудос
    Міхай Тудос

    Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунули від влади протягом майже семи місяців

    Прем’єр-міністр Румунії Міхай Тудос оголосив про відставку через втрату підтримки з боку Соціал-демократичної партії.

    «Я йду у відставку з високо піднятою головою», – заявив Тудос після того, як лідери Соціал-демократичної партії (СДП) відкликали політичну підтримку прем'єра.

    Один з членів керівництва партії заявив, що більшість проголосувала за звільнення Тудоса.

    Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунула від влади СДП протягом майже семи місяців.

    Його відставка відбулася після того, як він закликав міністра внутрішніх справ Кармена Дана подати у відставку, звинувативши її у брехні.

    Дан, союзник голови СДП Лівіу Драгня, відмовилася йти у відставку.

    У минулому році соціал-демократи усунули уряд, проголосувавши за недовіру уряду попереднього прем’єр-міністра Соріна Ґріндеану.

    Сам Драгня не може стати прем’єр-міністром, оскільки у квітні 2016 його засудили до двох років позбавлення волі умовно за підтасовку голосів на референдумі у 2012 році.

    Румунія відставка партії політика
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