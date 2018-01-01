Прем’єр Румунії Тудос оголосив про відставку

Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунули від влади протягом майже семи місяців

Прем’єр-міністр Румунії Міхай Тудос оголосив про відставку через втрату підтримки з боку Соціал-демократичної партії. «Я йду у відставку з високо піднятою головою», – заявив Тудос після того, як лідери Соціал-демократичної партії (СДП) відкликали політичну підтримку прем'єра. Один з членів керівництва партії заявив, що



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Міхай Тудос

Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунули від влади протягом майже семи місяців

Прем’єр-міністр Румунії Міхай Тудос оголосив про відставку через втрату підтримки з боку Соціал-демократичної партії.

«Я йду у відставку з високо піднятою головою», – заявив Тудос після того, як лідери Соціал-демократичної партії (СДП) відкликали політичну підтримку прем'єра.

Один з членів керівництва партії заявив, що більшість проголосувала за звільнення Тудоса.

Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунула від влади СДП протягом майже семи місяців.

Його відставка відбулася після того, як він закликав міністра внутрішніх справ Кармена Дана подати у відставку, звинувативши її у брехні.

Дан, союзник голови СДП Лівіу Драгня, відмовилася йти у відставку.

У минулому році соціал-демократи усунули уряд, проголосувавши за недовіру уряду попереднього прем’єр-міністра Соріна Ґріндеану.

Сам Драгня не може стати прем’єр-міністром, оскільки у квітні 2016 його засудили до двох років позбавлення волі умовно за підтасовку голосів на референдумі у 2012 році.