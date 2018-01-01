Прем’єр Румунії Тудос оголосив про відставку
- Вчора, 23:43
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Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунули від влади протягом майже семи місяців
Прем’єр-міністр Румунії Міхай Тудос оголосив про відставку через втрату підтримки з боку Соціал-демократичної партії.
«Я йду у відставку з високо піднятою головою», – заявив Тудос після того, як лідери Соціал-демократичної партії (СДП) відкликали політичну підтримку прем'єра.
Один з членів керівництва партії заявив, що більшість проголосувала за звільнення Тудоса.
Тудос є другим прем’єр-міністром, якого усунула від влади СДП протягом майже семи місяців.
Його відставка відбулася після того, як він закликав міністра внутрішніх справ Кармена Дана подати у відставку, звинувативши її у брехні.
Дан, союзник голови СДП Лівіу Драгня, відмовилася йти у відставку.
У минулому році соціал-демократи усунули уряд, проголосувавши за недовіру уряду попереднього прем’єр-міністра Соріна Ґріндеану.
Сам Драгня не може стати прем’єр-міністром, оскільки у квітні 2016 його засудили до двох років позбавлення волі умовно за підтасовку голосів на референдумі у 2012 році.