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    Президент Афганістану оголосив «умовне» припинення вогню з «Талібаном»

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    <span>Президент Афганістану</span> - Президент Афганістану оголосив «умовне» припинення вогню з «Талібаном»
    Президент Афганістану

    Припинення вогню розпочнеться 20 серпня і триватиме протягом трьох місяців

    Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив «умовне» припинення вогню з «Талібаном» для відзначення свята Ід аль-Адха, через кілька годин після того, як повстанці заявили, що вони захопили районний центр у північній провінції Фар’яб.

    Припинення вогню розпочнеться 20 серпня і триватиме протягом трьох місяців, сказав Гані під час урочистостей на відзначення незалежності Афганістану 19 серпня.

    «Ми оголошуємо про припинення вогню, яке набере чинності з завтрашнього дня, в день Арафа, до дня народження пророка (19 листопада), за умови, що «Талібан» відповість взаємністю», – сказав Гані.

    Він не сказав, чи погодилася влада «Талібану» на припинення вогню.

    Уряд у Кабулі і таліби оголошували триденне припинення вогню в червні з нагоди свята Ід аль-Фітр.

    свята Талібан президент
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