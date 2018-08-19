Президент Афганістану оголосив «умовне» припинення вогню з «Талібаном»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Афганістану

Припинення вогню розпочнеться 20 серпня і триватиме протягом трьох місяців

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив «умовне» припинення вогню з «Талібаном» для відзначення свята Ід аль-Адха, через кілька годин після того, як повстанці заявили, що вони захопили районний центр у північній провінції Фар’яб.

Припинення вогню розпочнеться 20 серпня і триватиме протягом трьох місяців, сказав Гані під час урочистостей на відзначення незалежності Афганістану 19 серпня.

«Ми оголошуємо про припинення вогню, яке набере чинності з завтрашнього дня, в день Арафа, до дня народження пророка (19 листопада), за умови, що «Талібан» відповість взаємністю», – сказав Гані.

Він не сказав, чи погодилася влада «Талібану» на припинення вогню.

Уряд у Кабулі і таліби оголошували триденне припинення вогню в червні з нагоди свята Ід аль-Фітр.