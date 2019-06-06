Президент Чехії викликав «на килим» посла Росії



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РФ має намір визнати ветеранами учасників окупації Чехословаччини

Президент Чеської Республіки Мілош Земан засудив проект російського закону, яким пропонується визнати учасників радянської окупації колишньої Чехословаччини у 1968 році ветеранами війни.

Наступного тижня глава держави має намір вислухати пояснення з цього приводу від посла РФ в ЧР, повідомив його прес-секретар Їржі Овчачек у своєму Twitter.

«Президент запросив на четвер, 13 червня 2019 року, в Празький Град Олександра Змєєвського, посла Російської Федерації. Він попросить роз'яснень по темі російського федерального закону, який дає статус ветеранів війни учасникам окупації ЧССР у 1968 році», - написав Овчачек.

Декількома днями раніше законопроект зазнав критики з боку чеської дипломатії. Міністерство закордонних справ ЧР виступило із заявою, в якій говорить, що поважає, з одного боку, питання соціальної політики, які є внутрішньою справою кожної держави, але, з іншого боку, серйозно стурбоване обґрунтуванням проекту. Міністр закордонних справ Томаш Петршічек заявив в понеділок, що окупація Чехословаччини різко суперечить міжнародному праву і була здійснена всупереч бажанню її керівництва і народу.

Нагадаємо, війська п'яти держав Варшавського договору, очолювані Радянською Армією, окупували Чехословаччину в 1968 році, щоб зупинити спробу ліберального крила Комуністичної партії реформувати систему, придушивши таким чином демократичний рух, що одержав назву «Празька весна».

Чеська Республіка уклала договір про добросусідство, дружбу і співробітництво з Росією у 1993 році. Згідно з цим документом, обидві сторони заявили про намір покласти край тоталітарному минулому, пов'язаному з окупацією 1968 року. У Празі вважають, що введення війська на чехословацьку територію не було виправданим.